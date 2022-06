Τέσσερα χρόνια μετά, κι ενώ είχε αναχθεί σε σύμβολο από την κυβέρνηση της χώρας της, πήρε άδεια για σπουδές ιατρικής στην Κούβα.

Εκεί γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της.

Επιστρέφοντας από το ταξίδι του μέλιτος στη Μόσχα, το 1992, βρήκαν την ευκαιρία σε μια στάση του αεροπλάνου για ανεφοδιασμό στη Νέα Γη για να ζητήσουν πολιτικό άσυλο στον Καναδά.

Έκτοτε ζουν κοντά στο Τορόντο. Έχουν πολιτογραφηθεί Καναδοί. Έκαναν δυο παιδιά.

Από το 1997 εν τω μεταξύ η Φαν Τι λειτουργεί το Διεθνές Ίδρυμα Κιμ Πουκ, με στόχο την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής βοήθειας σε παιδιά θύματα πολέμων.

Η αρχή έγινε μάλιστα στις ΗΠΑ.

Στο πέρασμα των χρόνων, το ίδρυμά της έχει υποστηρίξει δεκάδες σχετικά έργα και προγράμματα, σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.

Σε αναγνώριση της προσφοράς της στην προώθηση μιας κουλτούρας ειρήνης μέσω της συμφιλίωσης και της ανεκτικότητας, η ίδια είναι εδώ και πολλά χρόνια Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNESCO για τον πολιτισμό της ειρήνης, ενώ το 2019 τιμήθηκε με το Βραβείο Ειρήνης της Δρέσδης.

50 years ago today, the «Napalm Girl» photo was taken. The image of Kim Phuc, naked and crying in agony as her skin burned from a napalm attack, shocked the world and is credited with hastening the end of the US war in Vietnam. pic.twitter.com/6UcTQzGROz

— VICE World News (@VICEWorldNews) June 8, 2022