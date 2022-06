Η Ουκρανία έχει συγκεντρώσει επαρκείς δυνάμεις για να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις στην πόλη Σεβεροντονέτσκ, στην πρώτη γραμμή της ανατολικής γραμμής, αλλά καμία πλευρά δεν προετοιμάζεται να αποσυρθεί και οι οδομαχίες μαίνονται, δήλωσε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Στριούκ στην ουκρανική τηλεόραση.

«(Εμείς) έχουμε επικεντρώσει επαρκείς δυνάμεις και πόρους εκεί για να αποτρέψουμε τις επιθέσεις στην πόλη», είπε ο Στριούκ.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Ολεξάντρ Μοτουζιάνικ τόνισε σε εκπροσώπους του Τύπου ότι η Ρωσία ρίχνει πολλές στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλιασμό στην πίεσή της να καταλάβει το Σεβεροντονέτσκ, τη μεγαλύτερη εναπομείνασα πόλη που ελέγχεται από την Ουκρανία στην επαρχία Λουχάνσκ.

⚡️Troops of the 72nd Mechanized Brigade arrived to Severdonetsk to reinforce the AFU defence pic.twitter.com/F5l5W555EL

— War Monitor OSINT (@warmonitor2) June 6, 2022