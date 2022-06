Εκτός Μονάχου είναι το μυαλό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι! Ο Πολωνός σέντερ φορ μίλησε σε podcast της πατρίδας του και κατέστησε σαφές για ακόμη μία φορά ότι θέλει να αποχωρήσει από την Μπάγερν.

Ο έμπειρος άσος τόνισε πως δεν έχει πλέον κίνητρα και… πέταξε το γάντι στη διοίκηση των Βαυαρών ώστε να βρεθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη λύση αφού θυμίζουμε πως ο Λεβαντόφσκι έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο.

Παράλληλα, ο αρχηγός της Εθνικής Πολωνίας επισήμανε και πάλι πως στο μυαλό του είναι μόνο η Μπαρτσελόνα με την οποία φέρεται να έχει φτάσει μάλιστα σε προφορική συμφωνία.

«Θέλω απλά να φύγω από τη Μπάγερν. Η αφοσίωση και ο σεβασμός είναι πιο σημαντικές από τη δουλειά. Ο καλύτερος τρόπος είναι να βρούμε μαζί μια λύση.

Κάτι έχει πεθάνει μέσα μου, θέλω να φύγω από τη Μπάγερν για να νιώσω περισσότερα πράγματα στη ζωή μου. Δεν σκέφτηκα καμία άλλη πρόταση εκτός από αυτή τη Μπαρτσελόνα», ανέφερε σχετικά ο Λέβα.

Robert Lewandowski: «I want to leave Bayern. Something died in me and I want more emotions in my life. A way out is the best solution for both parties.» [via @tjuanmarti]

— barcacentre (@barcacentre) June 6, 2022