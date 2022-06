Ο ρωσικός στρατός συγκεντρώνει δυνάμεις ενόψει επίθεσης στην πόλη Σλοβιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, προειδοποίησε χθες Παρασκευή μέσω Facebook το ουκρανικό γενικό επιτελείο (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter/@hwag_ucmc).

Σύμφωνα με τους ουκρανούς στρατηγούς, στην περιοχή βρίσκονται ως και 20 σχηματισμοί μάχης του ρωσικού στρατού, με μηχανοκίνητο πεζικό, πυροβολικό και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, που διαθέτουν από 600 ως 800 στρατιωτικούς η καθεμιά.

Russian military column spotted earlier today moving in the direction of #Sloviansk. pic.twitter.com/yU9agPAN8Q

— Justin Peden (@IntelCrab) May 28, 2022