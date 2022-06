Οι κυριότερες εταιρείες της βιομηχανίας της μόδας κινδυνεύουν να αποτύχουν να «πιάσουν» τους κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς στόχους που ορίζει η Συνθήκη του Παρισιού για το Κλίμα και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, παρά την πρόοδο που έχουν κάνει. Αυτό αποτυπώνεται στην μεγάλη ετήσια έκθεση για τον κλάδο που δημοσιεύει το Business of Fashion, το κορυφαίο μιντιακό μέσο που εξειδικεύεται σε θέματα που αφορούν την παγκόσμια βιομηχανία της μόδας.

Στην ετήσια έκθεση «Business of Fashion Sustainability Index 2022» αναλύονται πληθώρα στοιχείων που αφορούν τους πράσινους στόχους και τις βιώσιμες πολιτικές των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, χωρίζοντας τις εταιρείες σε τρεις κατηγορίες, τον κλάδο ειδών πολυτελείας, αθλητισμού και έτοιμου ενδύματος.

Ο τελικός απολογισμός δείχνει πως 30 σημαντικές εταιρείες του κλάδου βρίσκονται… κάτω από την βάση και κινδυνεύουν να αποτύχουν στην επίτευξη των στόχων, ενώ σε γενικές γραμμές οι επιδόσεις των επιχειρήσεων δεν είναι πολύ υψηλές.

«Έχουμε κάποιες εταιρείες που βγαίνουν μπροστά και κάνουν μικρά βήματα προόδου, όμως ουσιαστικά η γενική εικόνα είναι πως ο κλάδος έχει χαμηλές επιδόσεις» σχολιάζει επικριτικά η αρμόδια αρχισυντάκτρια θεμάτων βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης στο Business of Fashion, Σάρα Κεντ.

