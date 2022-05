Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας καταδίκασε την απόφαση της Μόσχας που διευκολύνει τους Ουκρανούς σε ορισμένες κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές να αποκτήσουν τη ρωσική υπηκοότητα.

«Το παράνομο διαβατήριο στις περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, καθώς και στην Κριμαία και τα προσωρινά κατεχόμενα τμήματα των περιοχών Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, των κανόνων και των αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των υποχρεώσεων της Ρωσίας, μια κατοχική δύναμη σύμφωνα με το άρθρο 45 της Σύμβασης της Χάγης του 1907 και το άρθρο 47 της Σύμβασης του 1949 για την Προστασία των Αμάχων σε Καιρό Πολέμου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

🇺🇦MFA condemns the decree of the President of the Russian Federation, which opens the way to forcing the inhabitants of the territories temporarily occupied by the Russian army in the Kherson and Zaporizhzhia regions to acquire the Russian citizenship.https://t.co/BiMcowiJbF pic.twitter.com/pU8izUpd13

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 25, 2022