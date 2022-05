Ο Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτης των Τσετσένων μαχητών και δεξί χέρι του Βλαντίμιρ Πούτιν, απαίτησε από την Πολωνία να απολογηθεί για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τον Ρώσο πρέσβη.

Την είδηση μεταδίδει και το NEXTA, ενώ σημειώνει ότι ο Καντίροφ προειδοποίησε με απειλητικό τρόπο την Πολωνία ότι: «δεν θα το αφήσουμε χωρίς απάντηση, να το έχετε στον νου σας».

⚡️Kadyrov demanded an apology from #Poland for the situation with the #Russian ambassador: “we will not leave this without answer, keep in mind”, said Ramzan «don-don» Kadyrov. pic.twitter.com/EgkPW9NfA1

— NEXTA (@nexta_tv) May 25, 2022