Η κλοπή ουκρανικών σιτηρών από τη Ρωσία φαίνεται να εντείνεται καθώς συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με νέες δορυφορικές φωτογραφίες από το λιμάνι της Σεβαστούπολης της Κριμαίας, που δημοσίευσε η Maxar.

Στις εικόνες, φαίνονται δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου με σημαία Ρωσίας να ελλιμενίζονται και να φορτώνουν αυτό που πιστεύεται ότι είναι κλεμμένο ουκρανικό σιτάρι.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του CNN, οι νέες εικόνες από τη Maxar Technologies, με ημερομηνία 19 και 21 Μαΐου, δείχνουν τα πλοία — το Matros Pozynich και το Matros Koshka — ελλιμενισμένα δίπλα σε κάτι που φαίνεται να είναι σιλό σιτηρών. Και τα δύο πλοία έχουν πλέον εγκαταλείψει το λιμάνι, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic.com, με το Matros Pozynich να διασχίζει το Αιγαίο Πέλαγος και να φέρεται πως έχει βάλει ρότα για Βηρυτό και το Matros Koshka βρίσκεται ακόμα στη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε με βεβαιότητα εάν το πλοίο φορτώνεται με κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά, αλλά η προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία παράγει λίγα σιτηρά η ίδια, σε αντίθεση με τις πλούσιες γεωργικά ουκρανικές περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια. Ουκρανοί αξιωματούχοι και πηγές της βιομηχανίας είπαν στο CNN ότι οι ρωσικές δυνάμεις στις κατεχόμενες περιοχές έχουν αδειάσει πολλά σιλό και έχουν μεταφέρει τα σιτηρά νότια.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Matros Pozynich πραγματοποίησε μια παρόμοια αποστολή: φόρτωση με σιτηρά και απόπλου από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο. Αρχικά είχε προορισμό την Αίγυπτο με το φορτίο του, αλλά απομακρύνθηκε από την Αλεξάνδρεια μετά από προειδοποίηση Ουκρανών αξιωματούχων, σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας. Απαγορεύτηκε επίσης η είσοδος στη Βηρυτό και τελικά ελλιμενίστηκε στη Λατάκια, στη Συρία.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία εμποδίζει την Ουκρανία να εξάγει αγαθά από τα λιμάνια της, τροφοδοτώντας τους φόβους για παγκόσμια επισιτιστική κρίση.

«Η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να βοηθήσει την Ουκρανία να ξεμπλοκάρει τα λιμάνια, διαφορετικά την ενεργειακή κρίση θα ακολουθήσει μια επισιτιστική κρίση και πολλές περισσότερες χώρες θα την αντιμετωπίσουν», δήλωσε ο Ζελένσκι το Σάββατο. «Η Ρωσία έχει μπλοκάρει σχεδόν όλα τα λιμάνια και όλες τις, ας πούμε, θαλάσσιες «δυνατότητες» για εξαγωγή τροφίμων — τα σιτηρά, το κριθάρι, τον ηλίανθο και άλλα. Πολλά πράγματα».

