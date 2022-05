Καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνεται, το φάσμα της ξηρασίας «στοιχειώνει» την κάποτε κατάφυτη αγροτική γη της Γαλλίας.

Από τη Νορμανδία μέχρι την Κορσική σχεδόν σπιθαμή εδάφους δεν μένει ανεπηρέαστη από τις υφιστάμενες ακραίες καιρικές συνθήκες.

Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές για την εποχή. Φυσά ξηρός αέρας. Και η γη «διψά» έπειτα από ασυνήθιστη ανομβρία.

Προειδοποιώντας ότι έρχονται ακόμη πιο δύσκολες ημέρες, το υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης δημοσίευσε χάρτη με δυσοίωνες προβλέψεις.

Στα δύο τρίτα των γαλλικών διαμερισμάτων έχει σημάνει συναγερμός για λειψυδρία το επόμενο τρίμηνο. Τα 26 είναι στο «κόκκινο».

Σε σύγκριση με την προηγούμενη διετία, η βροχόπτωση σε αρκετές περιοχές ήταν πολύ περιορισμένη το διάστημα μεταξύ του περυσινού φθινοπώρου και του φετινού χειμώνα.

Σε πανεθνικό επίπεδο, κατέγραψε πτώση 20%.

Το αποτέλεσμα είναι τα υπόγεια ύδατα να μην αναπληρωθούν επαρκώς.

Κι έτσι, ο υδροφόρος ορίζοντας άρχισε να μειώνεται από τον Φεβρουάριο κιόλας.

Τα προβλήματα έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατά.

Όμως η κατάσταση αναμένεται να γίνει πολύ χειρότερη μέσα στο καλοκαίρι.

Ακόμη και τώρα, πριν καν την επίσημη έναρξη του θέρους, οι αρχές σε 15 διαμερίσματα έχουν αναγκαστεί να επιβάλλουν περιορισμούς στην κατανάλωση νερού σε συνολικά 51 περιοχές.

Τα μέτρα ποικίλουν, αναλόγως την έκταση του προβλήματος.

Κυμαίνονται από την απαγόρευση του ποτίσματος χωραφιών και κήπων συγκεκριμένες ώρες, έως την πλήρη απαγόρευση χρήσης νερού για το πλύσιμο αυτοκινήτων.

Ακόμη όμως και με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, που στοχεύουν στη διαχείριση της κρίσης, οι γαλλικές αρχές απέχουν πολύ από την αντιμετώπιση της βασικής αιτίας.

«Η έλλειψη βροχής προκαλείται από την κλιματική αλλαγή, γι’ αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», λέει η υδρολόγος Εμά Χαζιζά.

«Η ξηρασία είναι μια από τις πρώτες συνέπειες που μπορούμε να δούμε. Όπως έχουν τα πράγματα, το φαινόμενο εμφανίζεται όλο και πιο νωρίς», επισημαίνει.

«Και κάθε χρόνο γίνεται όλο και χειρότερο»…

DROUGHT FRANCE UNPRECEDENTED May 2022 The lack of water, paired with the heat, will “impact cereal production,” the agriculture ministry has warned. #climate https://t.co/5AgtTWiaKo pic.twitter.com/uBQeuIp2XJ

Πράγματι, αυτή είναι η πρώτη φορά που η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό που οι μετεωρολόγοι αποκαλούν «αστραπιαία ξηρασία».

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συνήθως πλήττει χώρες οι οποίες είναι πιο ζεστές και άνυδρες.

Το αποτέλεσμα πάντως είναι σχεδόν το ίδιο: το έδαφος και οι καλλιέργειες στεγνώνουν σε μόλις πέντε ημέρες.

Αυτό οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων: λιγότερη βροχόπτωση, ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, άνεμοι και αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία.

Όλες αυτές μαζί οι αλλαγές, τονίζουν οι ειδικοί, μπορούν να αλλάξουν γρήγορα το τοπικό κλίμα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στη γεωργία, στην οικονομία και στο οικοσύστημα.

Σε ένα από τα τελευταία πρωτοσέλιδα της, η εφημερίδα Le Monde δεν άφηνε πολλά περιθώρια για αισιοδοξία ή παρερμηνείες.

«Η ξηρασία στη Γαλλία», έγραψε, «πυροδοτεί τον πόλεμο του νερού»…

Εν μέσω ελλείψεων στον παγκόσμιο εφοδιασμό σιτηρών μετά και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι Γάλλοι αγρότες ήλπιζαν ότι θα μπορούσαν να τις αντισταθμίσουν σε κάποιο βαθμό με την παραγωγή τους.

Η Γαλλία είναι άλλωστε ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας σιταριού παγκοσμίως και ο πρώτος στην ΕΕ.

Όμως τώρα με τη σοβαρή ξηρασία οι ελπίδες γίνονται φρούδες.

Θεωρούν δεδομένο ότι θα μειωθεί η απόδοση των καλλιεργειών του σε σιτάρι και κριθάρι, οι οποίες τώρα αναπτύσσονται.

Ο ζεστός και ξηρός καιρός των τελευταίων εβδομάδων απειλεί ωστόσο και τις ανοιξιάτικες καλλιέργειες -όπως καλαμπόκι, ηλίανθο και τεύτλα- καθώς και τις βοσκές των ζώων.

Έπειτα από συνομιλίες με τις εταιρείες ύδρευσης της Γαλλίας και αγροτικές ενώσεις, το υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει στα 40 εκατομμύρια ευρώ τα κονδύλια για την «Τρίτη Αγροτική Επανάσταση».

Είναι ένα πρόγραμμα που τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο, με στόχο να στηρίξει τους αγρότες στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ακόμη όμως και αυτό τώρα δεν φτάνει…

France, the EU’s biggest wheat exporter is facing low rainfall this year that has brought the threat of drought, triggering warnings of a hit to harvest and exportshttps://t.co/I9tCMyaZbJ pic.twitter.com/Unqay9ccYj

— Adam Tooze (@adam_tooze) May 11, 2022