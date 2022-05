Οι ισχυρισμοί ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι στην πραγματικότητα Ρώσος -που θέτουν υπό αμφισβήτηση την καταλληλότητά του για την προεδρία- αποδεικνύονται ψευδείς.

Τον Απρίλιο, διαδόθηκε στο Telegram η φωτογραφία ενός ρωσικού διαβατηρίου που φέρεται να απεικόνιζε τον Ζελένσκι σε νεαρή ηλικία, μαζί με ψευδείς ισχυρισμούς ότι, ως Ρώσος πολίτης, ο Ζελένσκι δεν είχε δικαίωμα εκλογής για την ουκρανική προεδρία.

Ο ισχυρισμός αναπαράχθηκε από τουλάχιστον δύο ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Ζελένσκι είναι Ρώσος πολίτης. Η φωτογραφία του διαβατηρίου είναι πλαστή.

Το BBC ανέλυσε την εικόνα στο διαβατήριο και διαπίστωσε ότι δεν πρόκειται για φωτογραφία διαβατηρίου, αλλά για μια παλιά φωτογραφία που μπορεί να βρεθεί σε ρωσόφωνη ιστοσελίδα, σε άρθρο για την «ιστορία αγάπης» του Ζελένσκι και της συζύγου του.

Ο ερευνητής Max Bernhard βρήκε περαιτέρω αποδείξεις ότι το διαβατήριο ήταν πλαστό.

Ο Bernhard ανακάλυψε ότι η ημερομηνία έκδοσης δεν ταιριάζει με τις υπόλοιπες πληροφορίες του διαβατηρίου και φαίνεται ότι δημιουργήθηκε με τη χρήση ενός λογισμικού που δημιουργεί πλαστά ρωσικά διαβατήρια.

Great to see my fact-check mentioned in this @BBC story by @PaulMyersBBC who found more evidence that the passport is fake. The «passport photo» was taken from an old article about how Zelenskyy met his wife https://t.co/uoHBX3cDhB https://t.co/w6vJbpqUgq

— Max Bernhard (@mxbernhard) May 18, 2022