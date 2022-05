Η πτήση της China Eastern Airlines, MU5375, που συνετρίβη τον Μάρτιο οδηγώντας στον θάνατο τους 132 επιβαίνοντές του, φαίνεται να οδηγήθηκε επίτηδες πάνω στο βουνό, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

Η ανάλυση που έγινε στο μαύρο κουτί από Αμερικανούς αξιωματούχους υποδηλώνει ότι κάποιος στο πιλοτήριο του Boeing 737-800 έκανε, επίτηδες, τη μοιραία βουτιά.

Η Wall Street Journal επικαλέστηκε ανώνυμη πηγή που δήλωσε σχετικά: «Το αεροσκάφος έπεσε στο κενό, κάνοντας αυτό που κάποιος το καθοδήγησε από το πιλοτήριο».

A mainstream media @XHNews has just confirmed that indeed sorrowful news of an airplane crash. It happened in China. China Eastern Airlines. @ManicaPostZim @DiamondFMZim @HevoiFm @HevoiNews @WASU_RADIO @HeraldZimbabwe pic.twitter.com/yt2A8hCTkC

— KurundaiLawry (@Klawry3) March 21, 2022