Στον τελικό της Eurovision, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, προκρίθηκε η Ελλάδα.

Η Αμάντα Γεωργιάδη, μετά τη μαγευτική εμφάνιση στον ημιτελικό, δεν δυσκολεύτηκε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο.

Μάλιστα, η εμφάνιση της Ελλάδας άρεσε τόσο πολύ στους Eurofans, που σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, αυτή τη στιγμή το «Die Together» βρίσκεται στην 5η θέση.

Μαζί με την Ελλάδα στον τελικό προκρίθηκαν: Ελβετία, Αρμενία, Ισλανδία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Ουκρανία, Μολδαβία και Ολλανδία.

Μάλιστα, η εμφάνιση της Αμάντα αποθεώθηκε και από το Twiiter, το οποίο… πήρε «φωτιά»!

This… This is a work of art 💙🤍🇬🇷 #EurovisionGR #EUROVISION #Foustanela #gre pic.twitter.com/vKWxKGz6Tl

Wishing the best for Amanda, she really nailed it!#EUROVISION #GRE #Eurovisiongr #ESC2022 pic.twitter.com/cdTBLc0zZH

— Nick Karras (@nikoskarras1998) May 10, 2022