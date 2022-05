Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε αυτό που άξιζε, δηλαδή τη νίκη, στο πρώτο Grand Prix του Μαϊάμι στην ιστορία.

Ο ολλανδός πιλότος έδωσε «μάχη» στους τελευταίους γύρους με τον Σαρλ Λεκλέρκ και αναδείχθηκε νικητής. Δεύτερος ο Μονεγάσκος, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κάρλος Σάινθ, που επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις.

Αν και εκκίνησε από την τρίτη θέση, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull κατάφερε να προσπεράσει τις δύο Ferrari και να δει πρώτος την καρό σημαία στον 5ο αγώνα της χρονιάς, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει την 23η νίκη της καριέρας του και να μειώσει την απόσταση που τον χωρίζει από την κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών.

Leclerc takes second, Sainz finishes third #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/LSXKJD8U3g

Η «μάχη» ξεκίνησε με την Ferrari στις δύο πρώτες θέσεις, όμως ο Μαξ άμεσα άφησε πίσω του τον Σάινθ. Συγκεκριμένα, από την πρώτη κιόλας στροφή. Στον όγδοο γύρο ο ολλανδός πιλότος προσπέρασε και τον Λεκλέρ, ενώ σταδιακά άρχισε να «χτίζει» διαφορά.

Εκεί που ο Φερστάπεν έκανε… πάρτι, ήρθε η σύγκρουση του Νόρις με τον Γκασλί στο 40ο γύρο να εκμηδενίσει τις διαφορές και να φέρει τον Λεκλέρ σε απόσταση αναπνοής από τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Ωστόσο, τίποτα δεν άλλαξε, με τον Μαξ να παίρνει την τρίτη φετινή του νίκη, φτάνοντας τους 85 βαθμούς στη βαθμολογία των οδηγών και να πλησιάζει τον πρωτοπόρο Λεκλέρκ, που έχει 104 βαθμούς. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Πέρεζ με 66.

CLASSIFICATION (LAP 57/57)

Brilliant comeback from Verstappen after a tough start to his weekend 👏#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/NJjGSWVdXN

— Formula 1 (@F1) May 8, 2022