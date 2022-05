Ένας Βρετανός μπλόγκερ και μια Λευκορωσίδα συνελήφθησαν σήμερα στο ρωσικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, στο Καζακστάν, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, Ντμίτρι Ρογκόζιν.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ρογκόζιν ανέφερε ότι το απόγευμα «στάλθηκε στο Διαστημικό Κέντρο μια ενημέρωση, σχετική με τη σύλληψη του Βρετανού Ριτς Μπέντζαμιν και της Λευκορωσίδας Αλίνα Τσελιούπα».

British YouTube star Benjamin Rich, better known as «Bald and Bankrupt,» arrested at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan

