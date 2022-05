Πάλαι ποτέ γραμματέας της ρωσικής πρεσβείας στην Άγκυρα, έμπιστος του Βλαντίμιρ Πούτιν εδώ και πάνω μια 20ετία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, θεωρείται από τους πιο ισχυρούς στους «διαδρόμους» εξουσίας στη Μόσχα.

Φαινομενικά ατσαλάκωτος, ο διπλωμάτης με σήμα κατατεθέν το παχύ μουστάκι και το σαρδόνιο χαμόγελο είναι άλλωστε ο «άνθρωπος του προέδρου».

Η αποστολή του φαίνεται μάλιστα ότι δεν περιορίζεται μόνο στο επικοινωνιακό κομμάτι, όπου όλο και πιο συχνά κάνει σχεδόν ατάραχος το «άσπρο μαύρο» -όπως τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία– πολλές φορές με ωμό κυνισμό.

Το όνομά του ενεπλάκη στο σκάνδαλο ρωσικής ανάμιξης στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016, όταν αποκαλύφθηκε ότι στις αρχές εκείνης της χρονιάς υπήρχε επικοινωνία με τον προσωπικό δικηγόρο του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κόεν, για τα σχέδια κατασκευής ενός Πύργου Τραμπ στη Μόσχα.

Φέτος, σχεδόν αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, βρέθηκε στο στόχαστρο των δυτικών κυρώσεων.

Οι ΗΠΑ τον χαρακτήρισαν «τον κύριο προπαγανδιστή της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Τώρα στο έκτο πακέτο αντιμέτρων που εξετάζει η ΕΕ κατά της Μόσχας, συμπεριλαμβάνονται η σύζυγος και τα δύο ενήλικα παιδιά του «δεξιού χεριού» του Πούτιν.

Είχε προηγηθεί ανάλογη κίνηση από το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον, στις αρχές Μαρτίου, με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών να υπογραμμίζει τον «πολυτελή τρόπο ζωής» τους, «που δεν συνάδει με τον μισθό δημοσίου υπαλλήλου που λαμβάνει ο Πεσκόφ και πιθανότατα βασίζεται στον παράνομο πλούτο των διασυνδέσεων με τον Πούτιν».

Τα ερωτήματα για την περιουσία της οικογένειας του προεδρικού εκπροσώπου δεν είναι πάντως καινούργια. Εδώ και χρόνια είχε σηκωθεί για το θέμα «σκόνη».

Το ακριβές ύψος της περιουσίας τους, το εύρος της και ο τρόπος απόκτησής της παραμένουν επί της ουσίας ασαφή.

View this post on Instagram

Γεννημένη επί ΕΣΣΔ στο Ντνίπρο -σήμερα τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας- η 47χρονη Τατιάνα είναι η τρίτη κατά σειρά σύζυγος του 54χρονου Πεσκόφ.

Για την ίδια ήταν ο δεύτερος γάμος.

Παντρεύτηκαν σχεδόν αμέσως μετά την οριστικοποίηση του δεύτερου διαζυγίου του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, τον Αύγουστο του 2015, ενώ είχαν ήδη αποκτήσει το 2014 μια κόρη, τη Νάντια.

Για τον Πεσκόφ ήταν το πέμπτο παιδί, για την Τατιάνα το δεύτερο.

Ο γάμος τους προκάλεσε μέγα ντόρο με το πανάκριβο ρολόι, αξίας άνω των 37 εκατομμυρίων ρουβλιών (περίπου 620.000 δολάρια) που φορούσε ο γαμπρός και με τον μήνα του μέλιτος στο μεγαλύτερο και πολυτελέστερο ιστιοπλοϊκό στον κόσμο, το «Γεράκι της Μάλτας», η ενοικίαση του οποίου στοίχισε 26 εκατομμύρια ρούβλια την εβδομάδα.

Αυτή δεν ήταν πάντως η πρώτη φορά που απασχολούσε τη δημοσιότητα το ζεύγος…

View this post on Instagram

Υπήκοος Λευκορωσίας μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ και από την περασμένη δεκαετία της Ρωσίας -με τα χρώματα της οποίας έγινε χρυσή Ολυμπιονίκης στο καλλιτεχνικό πατινάζ το 2006- η Τατιάνα ήταν επισήμως μέχρι το 2015 και για περίπου μια δεκαετία κάτοικος των ΗΠΑ, όπου και προπονούνταν.

Εκεί, μαζί με τον πρώτο σύζυγο και προπονητή της είχαν αγοράσει διάφορα ακίνητα, ανάμεσά τους ένα λοφτ στο συγκρότημα Trump Parc του Ντόναλντ Τραμπ, δίπλα στο Σέντραλ Παρκ, στο Μανχάταν.

Αν και το ζευγάρι χώρισε το 2010, συνέχισαν να κάνουν κοινή φορολογική δήλωση στην αμερικανική φορολογική αρχή IRS, εξασφαλίζοντας σημαντικές μειώσεις φόρου και επιδόματα.

View this post on Instagram

Όπως ανέφερε παλαιότερο δημοσίευμα του Guardian, η Τατιάνα είχε τουλάχιστον έως και το 2019 ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις στις ΗΠΑ, όχι μόνο για φοροδιαφυγή, αλλά και για αδήλωτα εισοδήματα και τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Στο μεσοδιάστημα, είχε πουλήσει κακήν-κακώς όλα τα ακίνητα στις ΗΠΑ έως το 2016, αφότου ρωσικά ΜΜΕ αποκάλυψαν την ύπαρξή τους και τα Panama Papers κατονόμασαν την Τατιάνα ως ιδιοκτήτρια offshore εταιρείας στον φορολογικό παράδεισο των Βρετανικών Παρθένων Νήσων.

Η Carina Global Assets Ltd ιδρύθηκε το 2014 και ρευστοποιήθηκε το επόμενο έτος.

Στα έγγραφα που διέρρευσαν, συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου του διαβατηρίου της Τατιάνα, αναφερόταν ότι σκοπός της εταιρείας ήταν να «αγοράσει επενδύσεις χαρτοφυλακίου επενδύσει σε περιουσιακά στοιχεία προς όφελος του δικαιούχου της».

View this post on Instagram

Η ίδια δήλωσε άγνοια για το θέμα, αρνούμενη ότι «είχα ποτέ offshore εταιρείες ή λογαριασμούς στο εξωτερικό» -αν και σύμφωνα με έρευνα της Guardian, είχαν ανοίξει επίσης το 2014 στο όνομά της τρεις τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελβετία, σε δολάρια, ευρώ και ρούβλια.

Ήταν την ίδια χρονιά που η Τατιάνα αγόρασε -εν μέσω «θολών», σύμφωνα με τον Guardian, διαδικασιών- ένα μέγαρο στη Ρουμπλιόφκα: το πολυτελές δασώδες προάστιο της Μόσχας όπου ζει η ρωσική ελίτ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Πούτιν.

Σήμερα, όπως αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η Τατιάνα Νάβκα έχει περιουσία άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε αυτή, εκτός από την προαναφερθείσα έπαυλη, συγκαταλέγονται ένα διαμέρισμα αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στη Μόσχα «που της παραχωρήθηκε από τη ρωσική κυβέρνηση» ως ανταμοιβή για το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Τορίνο, καθώς και ένα διαμέρισμα στη Γιάλτα, στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Έχει επίσης τη δική της σχολή πατινάζ και συμμετέχει σε παραστάσεις σε διάφορα γκαλά.

View this post on Instagram

Στο παρελθόν, είχε εκπομπή στο κρατικό κανάλι της Ρωσίας. Ήταν επίσης το κεντρικό πρόσωπο σε μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες, ακόμη και για γιαούρτια.

Σήμερα, με πάνω από 1,3 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, η Τατιάνα θεωρείται influencer.

«Δουλεύω πολύ καιρό. Κερδίζω χρήματα και πληρώνω φόρους για αυτά. Όλα τα άλλα είναι προσωπική μου υπόθεση», είχε πει το 2019 μέσω email στον Guardian.

Ούτε αυτή, ούτε ο σύζυγός της -προσέθεσε- είχαν «επαγγελματική σχέση» με κάποιον από τους «μεγάλους επιχειρηματίες» της Ρωσίας.

Προφανώς την ίδια θέση έχει και τώρα, που βρίσκεται στο στόχαστρο αμερικανικών, βρετανικών και οσονούπω και ευρωπαϊκών κυρώσεων.

View this post on Instagram

Ταξίδια, γυμναστική, βραδινές έξοδοι, λουσάτες εμφανίσεις -κάποιες επαγγελματικές- ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές.

Ο λογαριασμός στο Instagram της 24χρονης Λίζα, της μεγαλύτερης κόρης του Πεσκόφ, είναι γεμάτη με στιγμιότυπα μιας ανέμελης ζωής στα πλούτη.

Πλέον, έχει σταματήσει να τον λειτουργεί.

Πριν συμβεί αυτό, είχε προκαλέσει… εγκεφαλικά στον πατέρα της και στο υπόλοιπο Κρεμλίνο, όταν την επομένη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ανέβασε ένα live story (διαδικτυακής «ζωής» μόνο μιας ημέρας) γράφοντας σε μαύρο φόντο στο σύνθημα «Όχι στον πόλεμο».

Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, το μήνυμα είχε διαγραφεί.

She has now deleted it 🤷🏼‍♀️ https://t.co/MfScSp4bIb

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) February 25, 2022