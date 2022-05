Σύμφωνα με την εφημερίδα The Kyiv Independent, το Γυμνάσιο του Λισιτσάνσκ στο Λουγκάνσκ, το οποίο επέζησε από δύο παγκόσμιους πολέμους, καταστράφηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

«Ρωσικός βομβαρδισμός καταστρέφει φημισμένο σχολείο στην περιοχή Λουγκάνσκ.

Χτισμένο πάνω από 100 χρόνια πριν, το το Γυμνάσιο του Λισιτσάνσκ επέζησε από δύο παγκόσμιους πολέμους και την επίθεση της Ρωσίας το 2014. Ήταν ένα από τα 100 κορυφαία σχολεία στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Σερχίι Χαϊντάι», αναφέρει η εφημερίδα στο Twitter.

Built over 100 years ago, the Lysychansk Gymnasium school survived two world wars and Russia’s attack in 2014. It was one of top 100 schools in Ukraine, according to the regional governor Serhiy Haidai.

Ανάρτηση για την καταστροφή του σχολείου έκανε και το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Serhii Haidai, head of the Luhansk Regional state administration: “Lysychansk gymnasium burned down. It was built more than 100 years ago by the Belgians, survived two world wars & the battle for the city in 2014. It was one of the top 100 best schools in Ukraine”.#ArmUkraineNow pic.twitter.com/kixe84rnBi

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 2, 2022