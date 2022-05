Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας εξάρθρωσαν κύκλωμα ρώσων κατασκόπων, ένας εκ των οποίων εργαζόταν στο ουκρανικό γενικό επιτελείο, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, που μίλησε σχετικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform, δεν αποκάλυψε πόσα ήταν τα μέλη του κυκλώματος, ούτε άλλες λεπτομέρειες.

Αναφέρθηκε ωστόσο σε έναν από τους φερόμενους στόχους της ομάδας. «Σκόπευαν να καταρρίψουν επιβατικό αεροσκάφος πάνω από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία ώστε να επιρριφθεί η ευθύνη στην Ουκρανία» υποστήριξε. Θα χρησιμοποιούσαν αντιαεροπορικούς πυραύλους στο στοκ των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, πρόσθεσε ο κ. Αρεστόβιτς.

Είναι αδύνατο οι πληροφορίες αυτές να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Μαρτίου είχε γίνει γνωστός ο θάνατος μέλους της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, με τις φήμες περί κατασκοπείας να φουντώνουν.

Επρόκειτο για τον Denis Kireev, ο οποίος -όπως ισχυρίστηκε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας- «έπεσε» κατά την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων μαζί με άλλα δύο μέλη του υπουργείου Άμυνας.

«Πέθαναν, υπερασπιζόμενοι την Ουκρανία, και η πράξη τους μας φέρνει πιο κοντά στη νίκη» ανέφερε σχετική ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντάς τους ήρωες, σε απάντηση όσων μιλούσαν για ρώσο πράκτορα και δολοφονία του από τις ουκρανικές αρχές.

Τότε, είχαν κυκλοφορήσει φήμες, οι οποίες αναπαράχθηκαν από τη ρωσική πλευρά και από ουκρανούς βουλευτές της αντιπολίτευσης, ότι ο Denis Kireev σκοτώθηκε από ομοεθνείς του μετά από κατηγορίες πως διέπραξε «εσχάτη προδοσία».

«Κατά τη σύλληψή του, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας πυροβόλησε και σκότωσε το μέλος της ουκρανικής διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας Denis Kireev. Ήταν ύποπτος για εσχάτη προδοσία» έγραψε χαρακτηριστικά ο Honcharenko στο κανάλι του στο Telegram.

The Ukrainian SBU liquidated a member of the Ukrainian negotiating group Denis Kireev. Kireev was killed during detention.

This was reported by the Ukrainian MP Dubinsky. pic.twitter.com/V9PCnS5D5W

— Maria Dubovikova (@politblogme) March 5, 2022