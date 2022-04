Περισσότεροι από 30 άνθρωποι στο Αρκάνσας, τη Λουιζιάνα και το Μισισιπή ανέφεραν ότι είδαν ένα εξαιρετικά φωτεινό μετέωρο στον ουρανό γύρω στις 8 το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα), αφότου άκουσαν δυνατούς κρότους στην κομητεία Κλέιμπορν του Μισισιπή και στις γύρω περιοχές, ανέφερε η NASA.

Το αντικείμενο έγινε αρχικά αντιληπτό 87 χιλιόμετρα πάνω από τον ποταμό Μισισιπή, κοντά στο Άλκορν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα φαινόμενα που έχω δει στα δεδομένα του GLM (Geostationary Lightning Mappers)», δήλωσε ο Μπιλ Κουκ, επικεφαλής του Γραφείου Μετεωροειδών της NASA στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Μάρσαλ, στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, όπως αναφέρει το blogs.nasa.gov.

Το αντικείμενο κινήθηκε νοτιοδυτικά με ταχύτητα 89.000 χιλιομέτρων την ώρα, σπάζοντας σε κομμάτια καθώς βοτούσε στη γήινη ατμόσφαιρα. Διαλύθηκε περίπου 55 χιλιόμετρα πάνω από μια βαλτώδη περιοχή, βόρεια της κοινότητας Concordia, στη Λουιζιάνα.

Ο κατακερματισμός αυτής της βολίδας παρήγαγε ενεργειακό ισοδύναμο 3 τόνων TNT, το οποίο δημιούργησε ωστικά κύματα που διαδόθηκαν στο έδαφος.

Στο απόγειό της, η βολίδα ήταν πάνω από 10 φορές πιο φωτεινή από την Πανσέληνο.

«Αυτό που με εντυπωσίασε ως ασυνήθιστο ήταν το πόσο λίγες αναφορές αυτοπτών μαρτύρων είχαμε», είπε ο Κουκ. «Περισσότεροι άνθρωποι το άκουσαν παρά το είδαν».

