Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 53 ημέρες με ένα ακόμα Ρώσο στρατηγό να πέφτει νεκρός στο πεδίο της μάχης. Πιο συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής διοικητής της 8ης στρατιάς των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, Βλαντίμιρ Πέτροβιτς Φρολόφ, έχασε τη ζωή του στον πόλεμο, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης Αλεξάντερ Μπεγκλόφ. Ο Μπεγκλόφ δήλωσε: «Ο Βλαντίμιρ Φρολόφ πέθανε ηρωικά στη μάχη με τους Ουκρανούς εθνικιστές».

Ο κυβερνήτης είπε ότι ο Φρολόφ «θυσίασε τη ζωή του για να μην ακούνε πλέον τα παιδιά, οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι στο Ντονμπάς εκρήξεις βομβών. Για να σταματήσουν να περιμένουν τον θάνατο και όταν φεύγουν από το σπίτι, να αποχαιρετούν σαν να ήταν η τελευταία φορά».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου έχουν αναφερθεί νεκροί αρκετοί Ρώσοι στρατηγοί και υψηλόβαθμο στρατιωτικό προσωπικό. Όπως αναφέρει το BBC, είναι ασυνήθιστο για τέτοιους υψηλόβαθμους αξιωματικούς να θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο πλησιάζοντας τόσο κοντά στο πεδίο της μάχης και δυτικές πηγές πιστεύουν ότι το έκαναν για να αποκτήσουν κάποιο έλεγχο των επιχειρήσεων που σε ορισμένες περιοχές έχουν βαλτώσει άσχημα.

