Χαμόγελα στο στρατόπεδο των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τον Στεφ Κάρι!

Ο ηγέτης της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο προπονήθηκε κανονικά μετά από αρκετό καιρό και δίνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το game 1 των playoffs με τους Ντένβερ Νάγκετς.

Ο εκρηκτικός γκαρντ βρίσκεται στα πιτς από τις 16 Μαρτίου και τον αγώνα των Γουόριορς με τους Σέλτικς. Είχε προηγηθεί μια άτσαλη πτώση του Μάρκους Σμαρτ στο πόδι του, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για δράσης για περίπου ένα μήνα.

Ο 34χρονος παίκτης έδωσε το παρών στην τελευταία προπόνηση των «Πολεμιστών» και υπάρχουν ελπίδες συμμετοχής κόντρα στην παρέα του Γιόκιτς.

Δείτε την προπόνηση του Στεφ Κάρι:

Steph Curry — who has been out since March 16 with a sprained ligament in his left foot — getting up some shots at the Warriors’ practice facility.

A potential return date for Curry remains undetermined, the team said on Tuesday.

🎥 @anthonyVslater pic.twitter.com/jOaMwcpdP7

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) April 13, 2022