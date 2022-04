Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, 186 παιδιά έχουν σκοτωθεί και άλλα 344 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της χώρας.

Μάλιστα, οι ουκρανικές Αρχές έχουν δώσει και ένα σχετικό χάρτη στη δημοσιότητα.

Since the beginning of the war in #Ukraine, 186 children have been killed and 344 more have been wounded, according to the Office of the Prosecutor General. pic.twitter.com/33awL9pyQD

