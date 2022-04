Η Ινδία προσφέρεται να φιλοξενήσει απευθείας συνομιλίες ανάμεσα σε Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Την πρόταση της Ινδίας έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναρέντρα Μόντι και όπως είναι φυσικό αυτή έχει αναπαραχθεί από πολλά ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο.

#Indian Prime Minister Narendra #Modi said that he offered #Moscow direct talks between #Putin and #Zelenskyy. pic.twitter.com/V7LC9YCb22

— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022