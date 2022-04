Η συνεργασία ΕΕ-Αιγύπτου στους τομείς της επισιτιστικής ασφάλειας, της ενέργειας και του κλίματος «στο πλαίσιο του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία» τέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής συζήτησης της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Φάταχ αλ Σίσι.

«Συζητήσαμε τη συνεργασία ΕΕ-Αιγύπτου σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια, την ενέργεια και το κλίμα στο πλαίσιο του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία. Η ΕΕ στηρίζει τον αιγυπτιακό λαό για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας» ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο twitter.

