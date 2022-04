Γνωστές στην Κίνα ως «ju wei hui», οι Επιτροπές Γειτονιάς αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης στην αχανή χώρα.

Πρόκειται για έναν «στρατό» 4 εκατομμυρίων κοινοτικών υπαλλήλων, που βοηθούν στην εφαρμογή πολιτικών για σχεδόν τα πάντα: από τον οικογενειακό προγραμματισμό, έως τη διαλογή των σκουπιδιών σε γειτονιές σε όλη τη χώρα.

Από τα τέλη Ιανουαρίου, έχουν γίνει επίσης οι «πεζικάριοι» στον πόλεμο της κινεζικής κυβέρνησης κατά της COVID-19.

Ο πρόεδρος Σι τους χαρακτήρισε την πρώτη και πιο σημαντική «γραμμή άμυνας» κατά του κοροναϊού και της εθνικής στρατηγικής zero-COVID: «μηδενικών κρουσμάτων» δηλαδή, με την άμεση εφαρμογή αυστηρών lockdown και τη διενέργεια μαζικών διαγνωστικών τεστ στον πληθυσμό.

Καθώς όμως η Κίνα βιώνει τώρα με την παραλλαγή Όμικρον τη χειρότερη έξαρση της COVID-19, οι κρίσιμοι αυτοί εργαζόμενοι πρώτης γραμμής έχουν ξεπεράσει τα όρια αντοχής. Σωματικής και ψυχικής.

«Είναι δύσκολο να φας ή να ξεκουραστείς», λέει στο αυστραλιανό δίκτυο ABC μια από αυτούς, η Λούσι. «Αρρωσταίνουμε ο ένας μετά τον άλλο».

«Ορισμένες φορές έχω τόσο άγχος», παραδέχεται, «που ακόμη και στα όνειρά μου επαληθεύω στοιχεία».

Η γενέτειρα της Λούσι, η Ναντζίνγκ στην ανατολική Κίνα, δεν είναι από τα νέα hotspot της COVID-19.

Αντιμετωπίζει ωστόσο τεράστια πίεση λόγω της γειτνίασής της με τη Σαγκάη των 26 εκατομμυρίων κατοίκων, που έχει μπει σε αυστηρό lockdown.

Η Λούσι -που αποφοίτησε μόλις το περασμένο καλοκαίρι από το πανεπιστήμιο, ολοκληρώνοντας τις σπουδές της στην Κοινωνική Μέριμνα- έχει επιφορτιστεί με την επίβλεψη 490 νοικοκυριών, που αριθμούν συνολικά 900 άτομα.

Σήμερα, τα τυπικά καθήκοντά της περιλαμβάνουν καθημερινή επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσεων με όσους νοσούντες βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση στο σπίτι.

Καθημερινό έλεγχο όλων ανεξαιρέτως -μέσω της κινεζικής πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων WeChat- για την τήρηση των περιοριστικών μέτρων.

Οργάνωση μαζικών διαγνωστικών τεστ και θερμομετρήσεις.

Συλλογή και καταγραφή δεδομένων των επαφών κρουσμάτων.

Όμως αυτή και η ομάδα της, όπως και οι υπόλοιπες στις Επιτροπές Γειτονιάς, καλούνται να κάνουν πια κάθε είδους δουλειά.

Από την τοποθέτηση αισθητήρων στις πόρτες διαμερισμάτων νοσούντων με κοροναϊό -για να ελέγχουν εάν βγαίνουν έξω από το σπίτι- έως παράδοση προμηθειών κατ’ οίκον και απομάκρυνση των σκουπιδιών.

«Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις των κατοίκων, δεδομένου ότι έχουμε σημαντικές ελλείψεις προσωπικού», παραδέχεται η νεαρή κοινοτική υπάλληλος.

Στην πιο ακραία περίπτωση, εξιστορεί, ένας από τους εργάτες ανέβηκε τρέχοντας τις σκάλες για να παραδώσει πράγματα σε ένα νοικοκυριό τέσσερις φορές μέσα σε μια ημέρα…

Η Γιαν, μέλος μιας άλλης Επιτροπής Γειτονιάς, έμεινε 40 ώρες στο πόδι, όταν ανέλαβε μαζί με τους συναδέλφους της να στήσουν ένα νέο κέντρο για τη διενέργεια μαζικών τεστ.

Στη δική της ομάδα εργάζονται συνολικά 9 άτομα, υπεύθυνα για μια συνοικία συνολικά 8.500 κατοίκων.

Σήμερα, η ίδια περνά ατελείωτες ώρες στο πόδι. «Έχω προβλήματα στη μέση», ομολογεί, «όμως δεν μπορώ να σταματήσω και να ξεκουραστώ».

Για να αντεπεξέλθει, παίρνει παυσίπονα και χρησιμοποιεί ειδικές ζώνες.

Μέσα στον τελευταίο μήνα, η ομάδα της έκανε πάνω από πέντε γύρους μαζικών τεστ, περισσότερα δηλαδή από 40.000.

Το μόνο που μπορεί να κάνει η Γιαν είναι υπομονή. «Λέω στον εαυτό μου ότι όλο αυτό κάποια στιγμή θα τελειώσει», μονολογεί.

«Είμαστε το μεγαλύτερο και πιο εκτεταμένο “δίχτυ” για την πρόληψη και τον έλεγχο της πανδημίας στην Κίνα», επισημαίνει η Λούσι.

«Παλεύουμε κυριολεκτικά με τις ζωές μας για να κρατήσουμε αυτή τη γραμμή άμυνας, να εξαλείψουμε τον ιό και να συνεισφέρουμε σε μακροοικονομικό επίπεδο στην κοινωνία».

Έπειτα όμως από δύο χρόνια διαρκούς μάχης με τον κοροναϊό, και δη στο αυστηρό πλαίσιο της στρατηγικής zero-COVID, αυτό το “δίχτυ” -παραδέχεται- «έχει τώρα τεντωθεί σε οριακό σημείο».

«Οι κάτοικοι είναι ως επί το πλείστον συνεργάσιμοι και κατανοούν πόσο σκληρή είναι η δουλειά μας», υπογραμμίζει η Γιάν. «Όμως η Κίνα έχει τόσους πολλούς ανθρώπους»…

Ορισμένοι συναδέλφοί της, λέει, που εργάζονται στην επαλήθευση δεδομένων και πρέπει να τσεκάρουν καθημερινά την κατάσταση όλων των κατοίκων στην περιοχή που είναι υπεύθυνοι, έχασαν για κάποιες ημέρες τη φωνή τους από τις τόσες πολλές κλήσεις.

Ten community workers in Huangpu District, Shanghai have worked around the clock to serve residents’ needs amid the COVID-19 resurgence. Check out their stories in this episode of Shanghai Anti-COVID Diary. pic.twitter.com/FEmKqky7Ba

— China Xinhua News (@XHNews) April 8, 2022