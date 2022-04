Μήνυμα στους ρώσους πολίτες απηύθυνε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Ο Μπόρις Τζόνσον μιλώντας στα ρωσικά είπε: «Ο ρωσικός λαός αξίζει την αλήθεια, αξίζετε τα γεγονότα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις θηριωδίες που διέπραξαν οι Ρώσοι στρατιώτες στην Μπούκα, στο Ιρπίν και αλλού, οι οποίες, όπως σημείωσε, προκάλεσαν παγκόσμια φρίκη. «Άμαχοι σφαγιασμένοι – νεκροί από πυροβολισμούς με τα χέρια τους δεμένα. Γυναίκες να βιάζονται μπροστά στα νεαρά παιδιά τους.

Πτώματα να καίγονται χυδαία, πεταμένα σε μαζικούς τάφους ή απλά αφημένα να κείτονται στο δρόμο», είπε ο κ. Τζόνσον.

Prime Minister @BorisJohnson to the Russian people: You deserve the truth. You deserve the facts.

⚠️ Warning: This content has scenes some may find distressing. pic.twitter.com/3WvBcjFCTO

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 5, 2022