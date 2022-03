Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα ζήτησε μέσω ανάρτησης στοTwitter από όλα τα κράτη στον κόσμο να ποινικοποιήσουν τη χρήση του συμβόλου «Ζ» ως τρόπο δημόσιας υποστήριξης του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022