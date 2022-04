Στον Τρόι Κότσουρ και την ταινία CODA πήγε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Φανερά συγκινημένος, ο κωφός ηθοποιός εξέφρασε την έκπληξή του για την απήχηση της ταινίας παγκοσμίως, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο που τον «αποδέχτηκε» όπως είπε, αφού είναι ο πρώτος κωφός άνδρας -δεύτερος ηθοποιός- που κερδίζει το αγαλματίδιο (σ.σ. Η πρώτη ήταν η Μάρλι Μάτλιν για τα Παιδιά Ενός Κατώτερου Θεού, η οποία μάλιστα είναι η συμπρωταγωνίστριά του στο CODA).

«Διάβασα ένα βιβλίο του Σπίλμπεργκ» είπε μπροστά στους συναδέρφους του, οι οποίοι τον χειροκροτούσαν όρθιοι.

Crying at how they’re clapping for @TroyKotsur in sign language 🥺❤️ Congratulations!! #Oscars #Oscars2022 pic.twitter.com/2APoESGo4N

«Ο ορισμός του καλού σκηνοθέτη είναι να είναι σπουδαίος στην επικοινωνία κι η Σίαν Χέντερ είναι σπουδαία στην επικοινωνία» είπε και αφιέρωσε το βραβείο στον πατέρα του, ο οποίος ύστερα από ένα ατύχημα δεν μπορούσε πια να επικοινωνεί με τη νοηματική.

Μάλιστα, τότε φάνηκε να συγκινείται ακόμα και ο διερμηνέας…

«This is dedicated to the deaf community, the ‘CODA’ community, and the disabled community. This is our moment!»@TroyKotsur is the first deaf man to win an Academy Award for acting.

Here is his acceptance full speech.https://t.co/TZLBRpIUHo #oscars pic.twitter.com/PARdxIzP1M

— ABC News (@ABC) March 28, 2022