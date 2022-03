Ένα ακόμα βήμα για την τετράδα και την επιστροφή της στο Champions League έκανε η Άρσεναλ.

Με γκολ του Μπουκαγιό Σακά στο πρώτο μέρος, η Άρσεναλ κατάφερε να φύγει με ένα μεγάλο διπλό από το «Βίλα Παρκ» και να επικρατήσει της Άστον Βίλα με 1-0, αυξάνοντας τη διαφορά της από την 5η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στους 4 βαθμούς, έχοντας μάλιστα και έναν αγώνα λιγότερο.

Εκτός από το μεγάλο «τρίποντο», για την Άρσεναλ το γκολ του Σακά ήταν και ιστορικής σημασίας. Και τούτο, διότι οι Κανονιέρηδες έφθασαν με αυτό στις 2.000 γκολ στην Premier League και έγιναν μόλις η τρίτη ομάδα που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Η Γιουνάιτεντ έχει τα περισσότερα, καθώς έχει πετύχει 2.176 γκολ, με τη Λίβερπουλ να ακολουθεί με 2.002.

2,000 – Bukayo Saka’s opener was Arsenal’s 2,000th goal in the Premier League with the Gunners becoming the third side to reach this milestone after Man Utd (currently 2176 goals) and Liverpool (currently 2002 goals). Landmark. pic.twitter.com/WX1n2TaPkc

— OptaJoe (@OptaJoe) March 19, 2022