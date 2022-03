Νέο οργισμένο μήνυμα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ο οποίος χαρακτήρισε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ως ένα δολοφόνο δικτάτορα και κακοποιό, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υιοθέτησε για πρώτη φορά τον όρο «εγκληματίας πολέμου» για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Pres. Biden calls Russian Pres. Vladimir Putin a “murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine”

