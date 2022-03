Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν θα έχει αύριο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Kινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με κεντρικό θέμα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Στόχος είναι να παραμείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι στην οποία διευκρινίζεται ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν επίσης τον «ανταγωνισμό» ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.

President Joe Biden will speak with Chinese counterpart Xi Jinping on Friday, as the U.S. leader looks to shore up global pressure on Russia to halt its war in Ukraine

