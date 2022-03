Στη νεότερη ενημέρωσή του το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας (MoD) αναφέρει ότι η Ρωσία φέρεται να έχει «εγκαταστήσει» δικό της δήμαρχο στη Μελιτόπολη, μετά την απαγωγή του νόμιμου δημάρχου την Παρασκευή.

Το MoD αναφέρει, επίσης, ότι ρωσικές δυνάμεις έριξαν προειδοποιητικά πυρά κατά διαδηλωτών που ξέσπασαν σε περιοχές της Ουκρανίας που έχουν καταληφθεί.

«Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ρωσία ίσως επιδιώξει να στήσει ένα «δημοψήφισμα» στη Χερσώνα σε μία προσπάθεια να νομιμοποιήσει την περιοχή ως αποσχισθείσα «Δημοκρατία» ανάλογη αυτών του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ και της Κριμαίας.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 March 2022

