Ακτιβιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέβασαν βίντεο και φωτογραφίες από την άφιξη προχθές Τετάρτη του ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ στην Αγκυρα, και την επίσημη τελετή υποδοχής που του επιφύλαξε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό συγκρότημα (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Presidential Press Office), σημειώνει σε δημοσίευμά της η αραβική ιστοσελίδα alarabiya.net.

Ωστόσο, μια εικόνα έγινε αφορμή πολλών σαρκαστικών σχολίων, με επίκεντρο την εκστρατεία και τις ομιλίες του τούρκου προέδρου όλα αυτά τα χρόνια κατά του Ισραήλ, η οποία δείχνει την τουρκική σημαία δίπλα στην ισραηλινή κατά την παρέλαση του έφιππου αγήματος στην τελετή υποδοχής, εικόνα που απέφυγαν να μεταδώσουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, επισημαίνει η αραβική ιστοσελίδα.



Η επίμαχη φωτογραφία που λογοκρίθηκε… (από alarabiya.net)

Τα πιστά στον Ερντογάν ΜΜΕ δημοσίευσαν το βίντεο της υποδοχής και της έπαρσης της ισραηλινής σημαίας, αλλά έκοψαν το στιγμιότυπο της κοινής παρουσίας των δύο εθνικών συμβόλων στην παρέλαση του έφιππου αγήματος, προσθέτει η alarabiya.net (στο βίντεο, κάτω, η μετάδοση ξεκινάει με την τουρκική σημαία, και η ισραηλινή δίπλα της, την οποία βλέπετε στην παραπάνω φωτογραφία, δεν υπάρχει στο πλάνο).

Israel’s President Isaac Herzog welcomed with official ceremony by Turkiye’s President Recep Tayyip Erdogan at presidential complex https://t.co/AdS2iJBYte pic.twitter.com/JWeYuosjoW

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 9, 2022