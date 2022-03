Με παρέμβαση της Προέδρου του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων παιδιών με καρκίνο» Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, έχει ήδη ξεκινήσει μια σειρά επαφών με τον Πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα Σεργκέι Σουτένκο, και εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών και Υγείας της Ουκρανίας, προκειμένου οι 30 μικροί ασθενείς από Ογκολογικά Νοσοκομεία της Ουκρανίας να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Ελλάδα και στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων και να μπορέσουν να συνεχίσουν με τις θεραπείες τους, ενώ οι γονείς των παιδιών θα φιλοξενηθούν στον «Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ».

«Το ανθρώπινο δράμα που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία προκαλεί αβάσταχτο πόνο. Οι εικόνες καρκινοπαθών παιδιών σε υπόγεια Ογκολογικών Νοσοκομείων αποτυπώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο τη φρίκη κάθε εμπόλεμης σύρραξης. Με κάθε τρόπο θα σταθούμε στο πλευρό των μικρών ασθενών και των οικογενειών τους για να μην κινδυνεύσει η ζωή κανενός παιδιού ή καθυστερήσει η θεραπεία του. Κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της γης έχει δικαίωμα στη ζωή», δήλωσε η κα Βαρδινογιάννη.

Όπως δήλωσε από την πλευρά του ο Κοινός Διοικητής των Νοσοκομείων Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» κ. Μανώλης Παπασάββας: «Το Ογκολογικό Νοσοκομείο «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», είναι το μοναδικό στη χώρα μας για παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Ακολουθώντας πιστά το όραμα της Προέδρου του Σωματείου «Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο – ΕΛΠΙΔΑ» κυρίας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, από την ίδρυσή του λειτουργεί ως ένα Νοσοκομείο για κάθε παιδί που νοσεί από καρκίνο της παιδικής ηλικίας χωρίς λίστες αναμονής και χωρίς σύνορα. Το Ογκολογικό μας Νοσοκομείο δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχο στις δύσκολες στιγμές που βιώνει ο Ουκρανικός λαός».

Την ίδια ώρα το ρεπορτάζ του BBC συγκλονίζει δείχνοντας παιδιά με καρκίνο να απομακρύονται από τα νοσοκομεία που νοσηλεύονταν γιατί είτε βομβαρδίστηκαν είτε πρόκειται να δεχτούν επίθεση.

Η συντριπτική πλειονότητα όσων διαφεύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία κατευθύνονται προς τη γειτονική Πολωνία και ανάμεσά τους είναι και ουκρανόπουλα με καρκίνο.

Τα παιδιά απομακρύνονται από τη μη κυβερνητική οργάνωση Herosi, την οποία συντονίζει το ερευνητικό νοσοκομείο St Jude Children’s Research Hospital με έδρα τις ΗΠΑ, που προσπαθεί να βρει θέσεις για τους ασθενείς σε κέντρα ιατρικής περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη.

It’s not just bombs that kill in war. These #Children managed to escape the bombardments and shelling in #Ukraine but while fleeing the war their #Cancer treatment was interrupted. They are now #Refugees in #Poland where doctors are fighting to save them pic.twitter.com/kybIqIs8dR

