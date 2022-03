Με το βλέμμα στραμμένο στην απομάκρυνση των αμάχων μετά την συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, στην Ουκρανία, που θα ισχύσει από τις 09:00 σήμερα το πρωί Τρίτη, βρίσκεται η παγκόσμια κοινή γνώμη την ώρα όμως που ενώ Ρώσοι συνεχίζουν να βομβαρδίζουν για 13η ημέρα αμάχους .

Η νέα κατάπαυση του πυρός που έχει ανακοινώσει η Ρωσία, για πέντε ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Η Ουκρανία μέχρι στιγμής δεν έχει συναινέσει σε αυτό καθώς οι διάδρομοι θα οδηγούν σε Ρωσία-Λευκορωσία.

Οι χθεσινές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών – τρίτες κατά σειρά- για τερματισμό των εχθροπραξιών απέβησαν άκαρπες, ενώ πλέον όλες οι ελπίδες στρέφονται στην συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ουκρανίας και Ρωσίας, Κουλέμπα και Λαβρόφ, στην Αττάλεια της Τουρκίας, με μεσολαβητή τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέρριψε χθες Δευτέρα την ευθύνη στον ρωσικό στρατό για την αποτυχία των προσπαθειών απομάκρυνσης των αμάχων μέσω των λεγόμενων ανθρωπιστικών διαδρόμων, που οργανώθηκαν έπειτα από διαπραγματεύσεις του Κιέβου και της Μόσχας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιεί τις δυτικές χώρες ότι ο πόλεμος δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ABC, ο Ζελένσκι τόνισε και πάλι την ανάγκη να διασφαλιστεί ο εναέριος χώρος της Ουκρανίας προτρέποντας εκ νέου ΗΠΑ και ΝΑΤΟ να βοηθήσουν.

«Μας βομβαρδίζουν, μας βομβαρδίζουν, στέλνουν πυραύλους, ελικόπτερα, μαχητικά τζετ — πολλά πράγματα», είπε ο Ζελένσκι. «Δεν ελέγχουμε τον ουρανό μας».

Πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν «μπορεί να κάνει περισσότερα» για να σταματήσει τον πόλεμο. «Είμαι σίγουρος ότι μπορεί και θα ήθελα να το πιστέψω. Είναι ικανός να το κάνει», είπε ο Ζελένσκι.

EXCLUSIVE: Ukrainian Pres. Zelensky to @DavidMuir on concerns over no-fly zone: «I’m sure that the brave American soldiers who would be shooting it down knowing that it is flying towards the students—I’m sure that they had no doubt in doing so.» https://t.co/nZGERJIxoS pic.twitter.com/0zqSy9jjzQ

— ABC News (@ABC) March 7, 2022