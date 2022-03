Η Apple πρόκειται σήμερα να πραγματοποιήσει το πρώτο της event για το 2022 στο οποίο αναμένεται να ανακοινώσει ένα νέο iPhone, ένα iPad και ενδεχομένως μερικούς «φρέσκους» υπολογιστές Mac.

Όπως συμβαίνει με όλα τα αντίστοιχα events της εταιρείας από το 2020 και έπειτα, δηλαδή από το ξεκίνημα της πανδημίας έως σήμερα, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Apple Park, στο αρχηγείο της εταιρείας στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια και θα μεταδοθεί διαδικτυακά.

Συνήθως, οι ανοιξιάτικες ανακοινώσεις της Apple αφορούν συσκευές που θεωρούνται λιγότερο σημαντικές σε σχέση με τις ναυαρχίδες που ανακοινώνονται το φθινόπωρο της κάθε χρονιάς, ενόψει της εορταστικής (και ιδιαίτερα κερδοφόρας) περιόδου των Χριστουγέννων. Πέρυσι, είχαν ανακοινωθεί ένα νέο iPad Pro, ένα ανασχεδιασμένο iMac και τα AirTags.

Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent pic.twitter.com/cEKMq7BuBh

— Greg Joswiak (@gregjoz) March 2, 2022