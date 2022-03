Πληρωμένη απάντηση έδωσε η γερμανική πρεσβεία στη ρωσική πρεσβεία της Ν. Αφρικής όταν η δεύτερη ανέβασε ένα tweet για τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο οποίο ανέφερε ότι η Ρωσία πολεμάει τον ναζισμό.

Η ρωσική πρεσβεία στη Ν.Αφρική σε ανάρτησή της στο Twitter αναφέρει : «Πολεμάμε τον Ναζισμό στην Ουκρανία» και από κάτω η γερμανική πρεσβεία απαντά λέγοντας: «Ντροπή σε όσους σας πιστεύουν, είμαστε εξπέρ στον Ναζισμό κ εσείς δεν πολεμάτε Ναζί».

Dear subscribers, we have received a great number of letters of solidarity from South Africans, both individuals and organizations. We appreciate your support and glad you decided to stand with us today, when Russia, like 80 years ago, is fighting Nazism in Ukraine! 🇷🇺🇿🇦 pic.twitter.com/vj0N6ClhSJ

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) March 5, 2022