Αναφορά στην έξαρση του κοροναϊού στο Χονγκ Κονγκ έκανε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης, με ανάρτησή του στο Facebook.

«Σχετικά με την έξαρση της COVID-19 στο Hong Kong υπάρχουν 2 “μύθοι” που καταρρίπτονται» αναφέρει στην ανάρτησή του στο Facebook.

Και συνεχίζει αναλύοντας ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων: «1) Η χρήση του συνολικού ποσοστού εμβολιασμένων στην κοινότητα δείχνει το επίπεδο της προστασίας: Το Hong Kong λέει σχεδόν 90% στο σύνολο του πληθυσμού αλλά όπως φαίνεται και στο γράφημα έχει τεράστια κενά στους άνω των 60, στους οποίους η Όμικρον δεν είναι “απλή γρίπη”. Το ηλικιακό προφίλ των εμβολιασμών είναι το Α και το Ω. Η χρήση του γενικού ποσοστού στον πληθυσμό είναι ευάλωτη στην λεγόμενη “οικολογική πλάνη”.

2) Η χρήση του όρου “αποσύζευξη” (decoupling) κρουσμάτων-θανάτων: Δυστυχώς ο όρος χρησιμοποιήθηκε ακόμα και σε μεγάλα ιατρικά journals, αυτό που ισχύει κατ’ουσίαν είναι η “μεταβολή κλίμακας” (rescaling) μεταξύ κρουσμάτων και θανάτων. Η σχέση εξακολουθεί να υπάρχει αλλά είναι σε διαφορετική κλίμακα με αρκετά μικρότερο πιθανότητα θανάτου ανά κρούσμα.

Ακούγεται ότι σκέφτονται πάλι το mass testing στο Hong Kong, αλλά υπάρχουν αρκετοί λόγοι που η αποτελεσματικότητά του μέτρου έχει μειωθεί δραματικά με την Όμικρον. Γιατί;

Θα χρησιμοποιήσω την φράση του Fermat: “I have a truly marvelous demonstration of this proposition which this margin is too narrow to contain.”

