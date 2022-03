Δραματικές ώρες περνάει ο ουκρανικός λαός καθώς συνεχίζεται για έβδομη ημέρα η ρωσική εισβολή σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας.

Εκτός από το Κίεβο, πολιορκούνται και άλλες πόλεις, όπως η Μαριούπολη, Ζιτομίρ και η Χαρκίβ.

Αερομεταφερόμενες μονάδες της Ρωσίας εισέβαλαν τις πρώτες πρωινές σήμερα στη Χαρκίβ, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός, κάνοντας λόγο για μάχη σε εξέλιξη στην πόλη αυτή της ανατολικής Ουκρανίας.

Το πρωί της Τετάρτης, «πηγή» από τον ουκρανικό στρατό ανέφερε ότι «αερομεταφερόμενα ρωσικά στρατεύματα έκαναν απόβαση στη Χαρκίβ (…) και επιτέθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη μεταξύ των εισβολέων και των Ουκρανών».

Εν τω μεταξύ όπως έγινε γνωστό, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη όταν χτυπήθηκαν σπίτια στην ουκρανική πόλη Ζιτόμιρ (βορειοδυτικά) από ρωσικό πύραυλο Κρουζ που κατά τα φαινόμενα είχε στόχο παρακείμενη αεροπορική βάση, ανέφερε μέσω Telegram ο Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών .

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο αυτόν, πήραν φωτιά σπίτια κοντά στη βάση της 95ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού στη Ζιτόμιρ, 120 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, και «μέχρι στιγμής» έχουν διαπιστωθεί οι θάνατοι «τεσσάρων ανθρώπων», συμπεριλαμβανομένου «ενός παιδιού».

Εν τω μεταξύ, πάνω από εκατό κάτοικοι της Μαριούπολης (νοτιοανατολικά) έχουν τραυματιστεί εξαιτίας ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, ο Βαντίμ Μποϊτσένκο.

«Ο αριθμός των τραυματισμένων αμάχων μεγαλώνει καθημερινή», δήλωσε ο Μποϊτσένκο στο ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

«Στα νοσοκομεία μας νοσηλεύονται 128 άνθρωποι. Οι γιατροί μας δεν πάνε πλέον καν σπίτι τους», πρόσθεσε.

Οι πληροφορίες που έδωσε ο αιρετός δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Η Μαριούπολη βρίσκεται κοντά στις περιοχές που ελέγχουν οι αυτονομιστές και είναι το τελευταίο λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα που παραμένει υπό κυβερνητικό έλεγχο.

Η Μόσχα προειδοποίησε νωρίτερα χθες τους κατοίκους του Κιέβου να φύγουν, ενώ εξαπέλυσε πλήγματα με ρουκέτες εναντίον της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, του Χαρκόβου, την έκτη ημέρα της ρωσικής εισβολής, καθώς η τακτική των ρώσων διοικητών μοιάζει να μεταβάλλεται και να βάζει πλέον στο στόχαστρο αστικά κέντρα.

Παράλληλα, ο ουκρανός υπουργός Υγείας Βίκτορ Λιάσκο ανέφερε μέσω Facebook ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν παιδίατρο αναισθησιολόγο ανοίγοντας πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της καθώς μετέφερε τραυματισμένο ανιψιό της σε νοσοκομείο από το χωριό Κουχάρι, στην περιφέρεια του Κιέβου.

Ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας έχει προγραμματιστεί για τις 2 Μαρτίου, ανέφερε την Τρίτη το ουκρανικό μέσο Zerkalo Nedeli, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Ένα άλλο ουκρανικό μέσο ενημέρωσης, το Glavkom, επικαλούμενο πηγές της ουκρανικής αντιπροσωπείας, αποκάλυψε τους όρους που προτάθηκαν από τις πλευρές κατά την πρώτη συνάντηση.

Ανέφερε ότι η Ρωσία φέρεται να ζήτησε από την Ουκρανία:

Η Ουκρανία, σύμφωνα με την Glavkom, ζήτησε κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφός της.

Στο μεταξύ, με μία ηχηρή δήλωση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζει ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει να βομβαρδίζει πόλεις της Ουκρανίας, προτού ξεκινήσουν ουσιαστικές συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το Reuters.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, σε μία συνέντευξη που έδωσε μέσα σε ένα αυστηρά φυλασσόμενο κυβερνητικό συγκρότημα, ο Ζελένσκι προέτρεψε τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιβάλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για να σταματήσουν τη ρωσική αεροπορία.

Επέμεινε, μάλιστα, ότι μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων θα ήταν ένα προληπτικό μέτρο και δεν θα είχε σκοπό να «σύρει» τη συμμαχία του ΝΑΤΟ σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Zelensky said that in order to sit down at the negotiating table, it is necessary first to ceasefire.

