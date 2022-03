Νέος γύρος βομβαρδισμών φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη το βράδυ της Τρίτης, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το CNN, σειρά εκρήξεων ακούστηκαν κοντά στο Κίεβο λίγο πριν τις 11 το βράδυ (σ.σ ώρα Ελλάδας).

Την είδηση επιβεβαιώνει και ο ουκρανικός ιστότοπος Nexta.

⚡️Official channel of the Verkhovna Rada of #Ukraine reports that explosions are heard again in #Kyiv — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Big bangs in Kyiv now.

This is not good. — John Sweeney (@johnsweeneyroar) March 1, 2022

Big bangs in Kyiv — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 1, 2022

Heavy shelling outside Kyiv. My windows are banging. — Anders Östlund (@andersostlund) March 1, 2022

Τουλάχιστον πέντε νεκροί από την επίθεση στον πύργο τηλεπικοινωνιών

Πρόκειται για δεύτερο γύρο εκρήξεων, αφού είχε προηγηθεί η επίθεση σε κτίριο ακριβώς δίπλα στον πύργο τηλεπικοινωνιών.

Όπως αναφέρεται, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν.

⚡️TV tower attack kills at least 5, injures 5. According to the State Emergency Service of Ukraine, two missiles hit and set on fire a building right next to the TV tower. The fire has been extinguished. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

Kyiv TV Tower Video 3 pic.twitter.com/Bn1RynB04E — Lord Of War (@lord_of_war____) March 1, 2022

«Ρωσία = βάρβαροι»

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών αποκάλεσε τη Ρωσία «βάρβαρη» για την επίθεση στον πύργο που βρίσκεται κοντά σε μνημείο για τα θύματα του Μπάμπι Γιαρ, τόπος μιας από τις μεγαλύτερες σφαγές Εβραίων κατά τη διάρκεια του ναζιστικού Ολοκαυτώματος.

«Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις επιτέθηκαν στον πύργο της τηλεόρασης, κοντά στο μνημείο για τα θύματα του Μπάμπι Γιαρ» ανέφερε στο Twitter και πρόσθεσε: «Οι Ρώσοι εγκληματίες δεν σταματούν σε τίποτα, συνεχίζοντας τη βαρβαρότητά τους. Ρωσία = βάρβαροι».

Russian troops fired on the TV tower, near the Memorial complex #BabynYar. Russian criminals do not stop at anything in their barbarism. Russia = barbarian. pic.twitter.com/MMJ6wSfpsS — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 1, 2022

Ζελένσκι: Η ιστορία επαναλαμβάνεται…

Σχετικά ανάρτηση μάλιστα έκανε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως «η ιστορία επαναλαμβάνεται, 80 χρόνια μετά».

«Προς τον κόσμο: Ποιο το νόημα έχει να λέμε «ποτέ ξανά» για 80 χρόνια, αν ο κόσμος μένει σιωπηλός όταν πέφτει μια βόμβα στην ίδια τοποθεσία του Babyn Yar; Τουλάχιστον 5 νεκροί. Η ιστορία επαναλαμβάνεται…» έγραψε στο Twitter.

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Εγκλημα πολέμου

Οι εικόνες που μεταδίδουν ουκρανικά ΜΜΕ και βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την πυραυλική επίθεση είναι ιδιαίτερα σκληρές και συνιστούν έγκλημα πολέμου, για το οποίο μάλιστα ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε νωρίτερα τη Ρωσία.

Για ρωσικά εγκλήματα στην Ουκρανία που «εντείνονται κάθε ώρα» μίλησε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, με επιθέσεις να χτυπούν νοσοκομεία, σχολεία και πολυκατοικίες.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, είπε ότι η «προμελετημένη, απρόκλητη και αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία» καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. «Πρέπει να στείλουμε ένα αποφασιστικό και ενιαίο μήνυμα ότι ο πρόεδρος Πούτιν πρέπει να το σταματήσει» πρόσθεσε.

Προσοχή, σκληρές εικόνες!