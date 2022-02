Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας που είναι στο προσκήνιο της παγκόσμιας ειδησεογραφίας, είναι Ουκρανός Εβραίος. Οι δυο γονείς του ήταν Εβραίοι ενώ έχασε και τα τρια αδέλφια του παππού του στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Ο παππούς του Βολοντίμιρ και εκείνος, ήταν παρασημοφορημένος αξιωματικός του Κόκκινου Στρατού και είχε διακριθεί σε πολλές μάχες κατά των ναζί εισβολέων στο ανατολικό μέτωπο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο νεότερος σπούδασε νομικά, αλλά ουδέποτε ασχολήθηκε με το αντικείμενο. Από μικρός αγαπούσε τα θεάματα. Έτσι έγινε ηθοποιός. Η καριέρα του εκτινάχτηκε και έγινε γνωστός και αγαπητός σε όλη τη ώρα από την πρωταγωνιστική συμμετοχή του στην σειρά «Ο υπηρέτης του Θεού» που σάρωνε σε τηλεθέαση.

so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you’re imagining pic.twitter.com/L1gnKD2ISr

