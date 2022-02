Με «σκληρή απάντηση» απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ο πρόεδρος της ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφορικά με την απόφαση της ΕΕ να στείλει βαρύ οπλισμό στην Ουκρανία.

Σε αυτή την πρώτη φάση, Ρωσία και Ουκρανία προσδιόρισαν ορισμένα θέματα προτεραιότητας προς επίλυση, ενώ «σκιαγραφήθηκαν» συγκεκριμένες αποφάσεις.

«Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις, οι εκπρόσωποι αναχωρούν στις πρωτεύουσές τους για διαβουλεύσεις» εξήγησε ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, Mikhail Podolyak, κάνοντας ωστόσο λόγο για δύσκολες συνομιλίες και χαρακτηρίζοντας τη ρωσική πλευρά προκατειλημμένη.

Negotiations are difficult. However, without any obligatory ultimatums already. Unfortunately, the Russian side is still extremely biased regarding the destructive processes it launched.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022