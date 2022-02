Λίγη μόλις ώρα μετά την παύση των συνομιλιών Ρωσίας – Ουκρανίας, ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο.

Όπως μεταδίδει το CNN, αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν γύρω στις 6:40 μ.μ. (τοπική ώρα) στα ανατολικά του κέντρου της πόλης.

Ήταν οι μεγαλύτερες εκρήξεις που ακούστηκαν σήμερα, προστίθεται στο ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου.

Σε όλη την πόλη ήχησαν σειρήνες, με τους κατοίκους να καλούνται να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο καταφύγιο.

Τις εκρήξεις επιβεβαιώνουν και ουκρανικά ΜΜΕ, τοποθετώντας τες στο κέντρο της πόλης.

Μάλιστα, κάνουν λόγο για πυραυλική επίθεση που επίκεται. Σχετικά βίντεο, δε, φέρεται να απεικονίζουν πυραύλους που έχουν εκτοξευτεί από άγνωστη τοποθεσία.

Σημειώνεται πως η Ουκρανία μετρά -για ακόμη μια μέρα- τις πληγές της εξαιτίας της ρωσικής επιθετικότητας, καθώς μεγάλες πόλεις δέχονται πυρά. Η κομβικής σημασίας πόλη Χάρκοβο φιλοξένησε για ακόμη ένα 24ωρο το πιο σκληρό πρόσωπο του δράματος της σύρραξης, με τον απολογισμό των νεκρών να αυξάνεται.

Από τους τελευταίους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν τουλάχιστον έντεκα άτομα, και τραυματίστηκαν άλλοι 31.

❗️ In #Kyiv, the threat of a missile strike.

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022