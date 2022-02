Νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν.

Συγκεκριμένα, όπως είπε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής:

«Ο Πούτιν βάλθηκε να καταστρέψει την Ουκρανία, αλλά καταστρέφει και το μέλλον της χώρας του», τόνισε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κομισιόν.

In coordination with 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇬🇧 I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s

And it will make it impossible for the Central Bank to liquidate its assets. pic.twitter.com/8H9eWkNCW9

Second, we will paralyse the assets of Russia’s central bank.

And finally, we will work to prohibit Russian oligarchs from using their financial assets on our markets.

Putin embarked on a path aiming to destroy Ukraine.

But what he is also doing, in fact, is destroying the future of his own country. pic.twitter.com/bcygxFjeyG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2022