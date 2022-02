Δύο ομογενείς έχασαν τη ζωή τους, και έξι τραυματίστηκαν, κατά τις αιματηρές συγκρούσεις στην Ουκρανία.

Οι δύο Έλληνες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών στο χωριό Σαρτανάς, περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Μαριούπολης.

Μεταξύ των έξι Ελλήνων που έχουν τραυματιστεί είναι και ένα παιδί.

Ανακοίνωση εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία ρωσικός αεροπορικός βομβαρδισμός είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ομογενών και τον τραυματισμό έξι στα περίχωρα του χωριού Σαρτανά στην Ανατολική Ουκρανία

«Η Ελλάδα εκφράζει τον αποτροπιασμό της και καταδικάζει απερίφραστα τον βομβαρδισμό αμάχων από ρωσικό αεροσκάφος στα περίχωρα του χωριού Σαρτανά νωρίτερα σήμερα, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ομογενών, καθώς και τον τραυματισμό άλλων έξι, μεταξύ των οποίων και ενός παιδιού», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

«Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ο γενικός γραμματέας, Θεμιστοκλής Δεμίρης, πραγματοποίησε τηλεφωνικά έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον Ρώσο Πρέσβη στην Αθήνα και τον κάλεσε αύριο στο υπουργείο Εξωτερικών», υπογραμμίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών είχε θέσει μετ’επιτάσεως στον Ρώσο ομόλογό του, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους, το ζήτημα της ανάγκης προστασίας της ελληνικής ομογένειας.

Την είδηση επιβεβαίωσαν, επίσης, ο περιφερειάρχης της Μαριούπουλης και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών.

The Russian occupiers are shelling the villages where the Greeks of the Azov region live. Today an air strike was carried out by Russian troops in the village of Sartana near Mariupol. According to preliminary data, three were killed and three were injured. @PresidencyGR pic.twitter.com/LTgHPC3v3N

— Справа в тому, що (@umenenemaiedomu) February 26, 2022