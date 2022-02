Τα μικρόβια -όπως δείχνει και το όνομα τους- υποτίθεται πως είναι τόσο μικρά που μόνο με μικροσκόπιο μπορούν να γίνουν ορατά. Όμως ένα μικρόβιο που ανακάλυψαν οι επιστήμονες στην Καραϊβική, είναι γιγάντιο, φθάνοντας περίπου τα δύο εκατοστά σε μήκος, δηλαδή όσο ένα φασόλι, και είναι 5.000 φορές μεγαλύτερο από τα περισσότερα βακτήρια. Μάλιστα -αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό- το μοναδικό τεράστιο κύτταρο του είναι απρόσμενα πολύπλοκο.

Το βακτήριο, που ζει σε μαγκρόβια έλη, διαθέτει ένα πελώριο γονιδίωμα, το οποίο δεν «πλέει» ελεύθερα μέσα στο κύτταρο όπως συμβαίνει στα άλλα βακτήρια, αλλά αντίθετα είναι ενθυλακωμένο σε μια μεμβράνη, μια βιολογική καινοτομία χαρακτηριστική των πολύ πιο πολύπλοκων κυττάρων, όπως αυτά του ανθρώπινου σώματος. Οι επιστήμονες, οι οποίοι δήλωσαν έκπληκτοι από τα χαρακτηριστικά του τεράστιου βακτηρίου, σύμφωνα με το περιοδικό «Science», δεν αποκλείουν αυτό να αποτελεί έναν έως τώρα χαμένο κρίκο στην εξέλιξη των πολύπλοκων κυττάρων στη Γη.

Οι βιολόγοι εδώ και καιρό χωρίζουν τη ζωή σε δύο ομάδες: από τη μία τους προκαρυώτες (ή προκαρυωτικά κύτταρα) που δεν έχουν σχηματισμένο πυρήνα και περιλαμβάνουν τα βακτήρια και τα μονοκύτταρα αρχαιοβακτήρια και, από την άλλη, τους ευκαρυώτες (ή ευκαρυωτικά κύτταρα) που έχουν πυρήνα και περιλαμβάνουν από τους μύκητες έως κάθε πολυκύτταρη μορφή ζωής, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων. Οι προκαρυώτες έχουν ελεύθερο DNA μέσα στο κύτταρο τους, ενώ οι ευκαρυώτες «πακετάρουν» το DNA τους μέσα στον πυρήνα τους (ο οποίος στα αρχαία ελληνικά λέγεται «κάρυον»). Επιπλέον, τα ευκαρυωτικά κύτταρα που εμφανίστηκαν στον πλανήτη αρκετά μετά τα προκαρυωτικά, έχουν πιο πολύπλοκη δομή με διάφορα οργανίδια (μιτοχόνδρια, ριβοσώματα κ.α.) που επιτελούν εξειδικευμένες λειτουργίες, ενώ μπορούν επίσης να μετακινούν μόρια από το ένα μέρος του κυττάρου τους στο άλλο.

