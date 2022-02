Τι και αν ηττήθηκε στον τελικό; Η Μαρία Σάκκαρη έδειξε το μεγαλείο της ακόμα και σε μια δύσκολη στιγμή.

Η Ελληνίδα τενίστρια έπλεξε το εγκώμιο της Ανέτ Κονταβέιτ μετά τον τελικό της Αγίας Πετρούπολης και της τόνισε πως της άξιζε η συγκεκριμένη επιτυχία, καθώς μίλησε και για την ιδιαίτερη φιλία που έχουν οι δύο αθλήτριες.

«Είμαι απογοητευμένη, αλλά στ’ αλήθεια το αξίζεις. Έπαιξες σπουδαίο τένις και έδειξες χαρακτήρα. Για όσους δεν το γνωρίζουν είμαστε καλές φίλες και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη για σένα, για τα επιτεύγματά σου. Είμαι χαρούμενη για την ομάδα σου. Είσαι πολύ καλή παίκτρια, αλλά είσαι και πάρα πολύ καλός άνθρωπος, που για μένα μετράει περισσότερο. Συγχαρητήρια!», ανέφερε.

