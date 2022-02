Το Μουσείο του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη διοργανώνει την πρώτη έκθεση – αφιερωμένη στο έργο του καλλιτέχνη, σχεδιαστή και επιχειρηματία, Virgil Abloh, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Νοέμβριο σε ηλικία 41 ετών από καρδιακό αγγειοσάρκωμα.

Με τίτλο «Virgil Abloh: Figures of Speech» η έκθεση που θα εγκαινιαστεί τον Ιούλιο, είναι αναβίωση της πρώτης ατομικής έκθεσης του σχεδιαστή, η οποία φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σικάγο – MCA Chicago το 2019.

Παρουσιάζοντας δύο δεκαετίες δημιουργικού έργου, το Μουσείο του Μπρούκλιν θα φιλοξενήσει ρούχα, γλυπτά μεγάλης κλίμακας, καθηλωτικές εγκαταστάσεις, ταινίες και αρχειακά σκίτσα – μεταξύ των οποίων τις συνεργασίες του Abloh που καθόρισαν την καριέρα του.

«Είναι η πρώτη έκθεση αφιερωμένη στον αείμνηστο καλλιτέχνη και σχεδιαστή Virgil Abloh, το έργο του οποίου αναμόρφωσε τις έννοιες της σύγχρονης μόδας, της τέχνης, του εμπορίου, του σχεδιασμού και της νεανικής κουλτούρας» αναφέρει το Μουσείο στην ανακοίνωση του εκθεσιακού του προγράμματος για το 2022.

Interrogator of culture. Innovator of design at-large. Collaborator to many. ⁠

We are proud to present the first exhibition devoted to the work of the highly creative late artist and designer in Virgil Abloh: «Figures of Speech».https://t.co/8b355aTFOJ #VirgilAblohBkM pic.twitter.com/ymPGl9zCQm

— Brooklyn Museum (@brooklynmuseum) February 10, 2022