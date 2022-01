Δίχτυα για δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση βρήκε ο Γιώργος Γιακουμάκης που δείχνει να βρίσκει και πάλι τον παλό καλό του εαυτό, μετά τη δίμηνη απουσία του από την αγωνιστική δράση.

Όπως και με τη Χιμπέρνιαν, έτσι και σήμερα απέναντι στη Χαρτς, ο Έλληνας πρώην επιθετικός της ΑΕΚ κατάφερε να σκοράρει. Ωστόσο αυτή τη φορά δεν έβαλε ένα απλό γκολ.

Διότι, κατάφερε να βρει δίχτυα με έναν απίθανο τρόπο. Ο Έλληνας φορ εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Ματ Ο’ Ρίλεϊ και με ένα τρομερό «τακουνάκι» έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα και έκανε το 2-0 στο 35ο λεπτό!

O’Riley➡️Giakoumakis➡️🥅@CelticFC double their lead minutes later at Tynecastle Park thanks to this finish from Giorgos Giakoumakis👇 pic.twitter.com/fl2mkUZXxY

— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) January 26, 2022