Megan Fox και Machine Gun Kelly αρραβωνιάστηκαν τις προηγούμενες ημέρες και μετά την ανταλλαγή όρκων ήπιαν ο ένας το… αίμα του άλλου.

Ο πάνκ καλλιτέχνης γονάτισε και έδωσε ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι στην πανέμορφη ηθοποιό που δήλωσε πολύ συγκινημένη.

Το δαχτυλίδι αυτό όμως κρύβει κάτι που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Machine Gun Kelly στην Vogue αποκάλυψε πως είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να πονάει την Megan Fox αν προσπαθήσει ποτέ να το βγάλει, καθώς έχει μικρά αγκάθια στην βάση του.

«Η αγάπη είναι πόνος!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το δίπετρο το σχεδίασε ο ίδιος, εξηγώντας παράλληλα πώς το εμπνεύστηκε: «Είναι ένα καθαρό κολομβιανό σμαράγδι που δεν έχει υποστεί καθόλου επεξεργασία. Σκαλίστηκε σαν δάκρυ. Μπορεί να χωριστεί αν θέλει και να γίνει δύο δαχτυλίδια. Όταν είναι μαζί όμως, ένας μαγνήτης συνδέει τα δύο μέρη. Κουμπώνουν μεταξύ τους και σχηματίζουν μία καρδιά».

«Ήθελε κάτι απόλυτα μοναδικό και γεμάτο νόημα τόσο για τη Megan όσο και για εκείνον», ανέφερε από την μεριά του ο κοσμηματοποιός.

«Με τροφοδότησε με άφθονο υλικό, με σχεδόν λυρικό χαρακτήρα. Μου έδωσε, επίσης, ίσως την πιο ρομαντική ιστορία αγάπης πάνω στην οποία έχω δουλέψει», κατέληξε.

Machine Gun Kelly says Megan Foxʼs engagement ring has internal thorns:

“The bands are actually thorns. So if she tries to take it off, it hurts… Love is pain.”

(Source: @voguemagazine) pic.twitter.com/Eky8yq7np2

— Film Updates (@FilmUpdates) January 19, 2022