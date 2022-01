Το νέο τραγούδι του Snik «Chinchilla» έχει καταφέρει τον τελευταίο μήνα να βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις των τάσεων του YouTube και μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια views.

Οι στίχοι του ωστόσο περιέχουν χυδαίους χαρακτηρισμούς για το γυναικείο φύλο με αναφορές σε σεξουαλικές πράξεις και ναρκωτικά.

Σε μια εποχή που κακοποιήσεις γυναικών βγαίνουν ολοένα στο προσκήνιο ο τράπερ επιλέγει μια θεματολογία που είναι επικίνδυνη και άκρως προβλητική.

Η Μαρία Συρεγγέλα, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων έκανε το tlife.gr το παρακάτω σχόλιο για το συγκεκριμένο τραγούδι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας και κάθε μέσο που αναπαράγει βία, σεξιστικά πρότυπα και έμφυλες διακρίσεις που υποβαθμίζουν τη θέση των γυναικών. Η προβολή τέτοιων στερεοτύπων μόνο αρνητικές συνέπειες έχουν για την κοινωνία, ειδικά όταν γίνεται από μέσα που έχουν πρόσβαση παιδιά.

Στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παίρνουμε μέτρα και υλοποιούμε δράσεις με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας τόσο στον χώρο της εργασίας και στο σχολείο όσο και μέσα στην οικογένεια.

Την ώρα που η κοινωνία και η πολιτεία χτίζουν ένα τείχος προστασίας των θυμάτων και μηδενικής ανοχής στη βία, οφείλουμε κάθε μέρα όλοι και όλες μαζί να μην ανεχόμαστε, να μην αδιαφορούμε μπροστά στη βία και να αγωνιζόμαστε για την εξάλειψη της έμφυλης βίας και την ανατροπή των στερεοτύπων.

Οι στίχοι του τραγουδιού

Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Huh, Fly Lo gang huh

Chinchilla (Yeah-yeah, chinchilla, chinchilla)

Yeah, yeah, yeah, yeah

Έχω money, έχω drugs, είμαι dealer (Είμαι dealer)

Έχω πάρει στη πουτ@@@ μου chinchilla (Chinchilla)

Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah (Ayy-ayy)

Bitches μας κοιτάνε, θέλουν να φάνε τον πο@@@

Σκάνε στο τραπέζι μου, φωνάζω “papi chulo” (Yeah)

15 μπουκάλια στιβάζουμε, είναι βουνό (Woo)

Πίσω τα αμάξια μου, της μοιάζουνε σαν UFO, yeah (Uh)

FLG on top (On top)

Σκάμε μες τον χώρο κι όλοι μένουν παγωτό (Pow-pow)

Ξέρουνε οι φλώροι, κουβαλάμε τα .44 (Pow-pow-pow-pow)

Του πιάνουμε τα πόδια, τον πετάω στον Κηφισό

Κούνα τη κωλ@@@ σου mami, ξέρει πώς το κάνει (Uh)

Τη ρίχνω στο κρεβάτι, λέω “άνοιξε σουσάμι” (Yeah)

Φωνάζει σαν τρελή, θα μας ακούσουνε στον Άρη (Prr)

Μπαίνω μέσα της κι αμέσως γίνεται τσουνάμι, yeah (Pow)

Enemies on lock (On lock)

Πουτ@@@ δεν τις αγαπώ (No-no)

Διψάνε οι βρωμ@@@ που δεν έχουνε ευρώ (Ha)

Μ’ ένα φιλί νομίζει ότι θα την παντρευτώ

Βάλ’ το να πέσουν τα ηχεία

Μεθυσμένος στα βραβεία μες στο G63 (Woo)

Μόλις γά@@@ τη γκόμενα ενός rapper

Μη με κάνεις να γαμ@@@ άλλη μία

Enеmies on lock, 5 χρόνια σας γα@@@ non-stop

Εχω 30 στο Glock και 50 μαγκες που δίνουνε κόκα στο block (Pow)

Αλλάζω φώτα στην πισίνα μου

Γαμ@ τους λαικούς, δε βγαίνεις βόλτα στην Αθήνα μου

Ρωτήσανε πως έβγαζα το μήνα μου

Χορεύαν τα Pyrex μες στην κουζίνα μου

ATH no go κάνε μαλα@@@ θα γνωρίσεις το Θεό

Πεταλούδες στα doors, βαράμε τα drones από τα Avеntadors